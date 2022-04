Doppelmini-Trampolin-Springen in Bayreuth: Fast wie fliegen

"Bei Übungsteilen mit vielen Schrauben kann es schon mal vorkommen, dass es einem danach etwas wirr im Kopf ist. Aber in der Luft ist das einfach ein tolles Gefühl, wenn man den Schwung mit nach oben nimmt und so richtig Höhe bekommt", sagt Louis Bruchmann über das Springen auf dem Trampolin. Er betreibt den Sport bereits seit 13 Jahren.

"Beim Trampolin kann man sich immer steigern, es gibt kein Ende, man kann immer noch etwas verbessern oder noch eine Schraube mehr dranhängen. Das fasziniert mich." Louis Bruchmann, Trampolinspringer

Trampolinsport mit verschiedenen Disziplinen

Runde Trampoline, die in vielen Gärten stehen, kennt mittlerweile wohl jeder und auch "Trampolinhallen" gibt es immer häufiger. Doch Trampolinspringen wird auch als richtiger Leistungssport betrieben. Im Jahr 2000 war das Turnen auf dem Großtrampolin erstmals eine Disziplin bei den Olympischen Spielen. Aber es gibt nicht nur die richtig großen Geräte, sondern beispielsweise auch das Mini-Trampolin. Das kennen viele aus dem Sportunterricht in der Schule. Größentechnisch zwischen diesen beiden Sportgeräten gibt es noch das sogenannte Doppelmini-Trampolin - und das gibt es bei der Bayreuther Turnerschaft bereits seit rund 25 Jahren. Die BTS war einer der ersten Vereine mit so einem damals neuartigen Gerät.

Trainingsbedingungen in Bayreuth nicht optimal

In Bayreuth wird derzeit drei Mal pro Woche trainiert. Zwei Drittel des Trainings finden nicht auf dem Gerät statt. Kraft-, Ausdauer-, Dehn- und Beweglichkeitsübungen gehören da unter anderem zum Programm, denn Körperbeherrschung und Körperspannung sind extrem wichtig, da bei den Sprüngen große Kräfte wirken. Für den Sport müsse man schon viel Zeit investieren wollen, sagt Trainerin Kathrin Meier. Dabei könnten die Trainingsbedingungen besser sein. Die Halle ist aus ihrer Sicht zu klein und zu niedrig. Vor allem beim Springen auf dem Großtrampolin stoßen die Sportler immer wieder an die Decke. Beim Doppelmini laufen sie aus dem Gang vor der Halle an, damit sie auf genug Geschwindigkeit kommen. Je schneller, desto höher können auch die Sprünge werden.

"Wir suchen dringend eine Halle, die hoch und groß genug für uns ist. Und eigentlich müssten wir auch häufiger trainieren können." Kathrin Meier, BTS-Trampolin-Trainerin

Doch trotz dieser Hürden schaffen es die Bayreuther immer wieder erfolgreich bei Wettkämpfen zu sein.