Doppel-Torschütze Hrgota schießt Fürth zum Sieg gegen Bochum

Die Kleeblätter nahmen dem VfL Bochum schnell den Wind aus den Segeln. Nach einem schnellen Umschaltspiel knallte ein satter Schuss (10.) von Havard Nielsen aus 18 Metern an den linken Pfosten. Ein "Flipperspiel" des Vfl-Keepers Manuel Riemann führte dann zum Führungstreffer. Erst konnte der Torhüter dem Fürther Angreifer Nielsen die Kugel nicht abnehmen, dann schoss ihn der nachgerückte Branimir Hrgota an. Von dessen linkem Fuß sprang die Kugel (17.) dann in die Maschen zum Führungstreffer. Der VfL schaltete daraufhin ein paar Gänge hoch und kam (28.) zu einer Doppelchance. Fürths Torhüter Sascha Burchert parierte jedoch einen Flachschuss von Milos Pantovic, kurz danach ging dessen Kopfball rechts am Kasten vorbei. Erst kurz vor dem Pausenpfiff zeigten Fürth wieder einen Konter. Doch weder der, noch ein schnell geschossener Freistoß durch Marvin Stefaniak brachten das 2:0.

Bochum schafft den Ausgleich, Hrgota schlägt zurück

Die zweite Halbzeit bot wenig sportliche Feinkost. Fürth versuchte es mit lautstarkem Reklamieren nach einem vermeintlichen Handspiel (53.) des grätschenden Vitaly Janelt. Doch Schiedsrichter Nicolas Winter fand es nicht einmal nötig, die Videobilder zu sichten. Das war eindeutig nicht strafstoßwürdig. Auf Seiten des VfL versuchte es Danny Blum (60.) mit einem Distanzschuss aus 30 Metern. Hans Nunoo Sarpei setzte die Kugel aus drei Metern (67.) über den Kasten. Dann brachte sich Fürth durch einen Fehler im Spielaufbau selbst in Gefahr, Silvere Ganvoula (70.) nutze das aus zum Ausgleichstreffer. Beide Trainer wechselten neue Offensivkräfte ein. Bei Fürth setzte Trainer Stefan Leitl (80.) auf Daniel Keita-Ruel. Statt ihm traf dann aber Hrgota (87.) zum zweiten Mal. Völlig freistehend konnte er die Kugel unhaltbar zum 2:1 einlochen. Als der VfL alles nach vorne warf, legte Jamie Leweling (90. +3) noch nach zum 3:1-Endstand.