Doppel-Olympiasiegerin von Bredow-Werndl begeistert empfangen

"Ergriffen und sprachlos", reagierte Reiterin Jessica von Bredow-Werndl auf den Empfang am Münchner Flughafen nach ihrer Rückkehr von den Olympischen Sommerspielen in Tokio. Sie habe nicht damit gerechnet, dass "so viele mit Musik und T-Shirts und Fahnen und da sind". Auch "der größte Teil der Familie" hatte sie empfangen.

Ihre Mutter und Bruder Benjamin hatten nach dem Erfolg "vor Freude geweint" und sind danach "mit mehreren Bussen" zum Flughafen gefahren, um die Siegerin zu empfangen.