Doppel-Olympiasiegerin "Gold-Rosi" Mittermaier wird 70

Von der Winklmoos-Alm über Reit im Winkl in die Spitze des Skirennsports: Rosa Katharina Mittermaier-Neureuther - oder einfach nur "Gold-Rosi" - war in den späten 60er- und vor allem in den 70er-Jahren die herausragende deutsche Skifahrerin im Alpinweltcup.

Am 5. August 1950 erblickte Rosi Mittermaier in der bayerischen Landeshauptstadt das Licht der Welt. Sie wächst jedoch nicht in der Großstadt München auf, sondern auf der idyllischen Winkelmoosalm. Oberhalb von Reit im Winkl hatten ihre Eltern dort eine Gaststätte mit angeschlossener Skischule.

Mit drei Jahren stand sie erstmals auf Skiern. Das Vorbild der älteren Schwester Heidi vor Augen, träumte sie schon bald von Erfolgen im Wintersport – auch wenn die Mutter sie lieber zum Ballettunterricht geschickt hätte.

Weltcupdebüt und erster Podestplatz mit 17 Jahren

Mit 17 debütierte sie 1967 im Weltcup. Schon 1968 fuhr sie erstmals aufs Podest, der erste Weltcupsieg folgte 1969 beim Slalom von Schruns. Insgesamt zehn Siege feierte sie in ihrer Karriere, 41 Mal fuhr sie aufs Podest.

Ihre herausragendste Saison fuhr sie 1975/76: Mittermaier gewann den Gesamtweltcup, den Slalomweltcup und die Kombinationswertung. Es sollte auch die Saison werden, in der sie endlich auch bei einem Großereignis ganz nach oben aufs Podest fuhr.

Schlüsselerlebnis im Sommer 1975

Das Schlüsselerlebnis war vor der Saison: "Im Sommer 1975 habe ich eine Wandlung durchgemacht", erinnert sie sich in ihrer 1977 erschienenen Biografie "Ski-Zirkus": "Wenn ich schon zehn kostbare, unwiederbringliche Jahre dem Skisport gegeben und meine sonstigen Talente und mein Privatleben dem Sport untergeordnet hatte, dann musste das Resultat einfach ein anderes als bisher sein."

Von Gymnastik und Konditionstraining hielt das Naturtalent Mittermaier wenig. Rechtzeitig vor den Olympischen Spielen 1976 konnten sie ihre Trainer dann doch überzeugen, noch eine Schippe draufzulegen.

Enttäuschungen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften

Bei Olympischen Spielen (Grenoble 1968, Sapporo 1972), die damals gleichzeitig als Weltmeisterschaften gewertet wurden, und Einzel-Weltmeisterschaften (Gröden 1970, St. Moritz 1974), hatte Mittermaier bis 1976 stets Podestplätze verpasst oder war wegen Fahrfehlern gar nicht erst ins Ziel gekommen. In ihrer Biografie "Ski-Zirkus" führte sie das auf Konzentrationsschwächen zurück.