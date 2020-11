Dopingprozess: Trainer räumt Lieferung von Dopingmitteln ein

Dario Nemec, ein kroatischer Lauftrainer, spielte offensichtlich eine wichtige Rolle im Doping-Netzwerk der "Operation Aderlass". Er sagte aus, dass der Spitzensport in Wirklichkeit anders sei, als ihn viele Menschen kennen. Die Leute würden eine schöne Show sehen, aber hinter der Bühne werde gedopt, würden Geschäfte gemacht. Man brauche adäquates Werkzeug, um an der Spitze mithalten zu können, so Nemec, und man müsse sich mit Dosierungen auskennen, um bei den Doping-Kontrollen nicht aufzufliegen.

Einige Medikamente waren noch nicht zugelassen

Dieses Know-How habe der Kroate gehabt. Der Zeuge sagte weiter aus, dass er den Arzt aus Thüringen entweder 2013 oder 2014 kennengelernt habe. In den Jahren danach habe er Mark Schmidt mit Insider-Informationen und Dopingsubstanzen versorgt, ihn mit zwei Sportlern bekannt gemacht und an dem geständigen Doper Johannes Dürr aus Österreich dreimal Blutabnahmen- oder Zufuhren durchgeführt. Er habe auch Substanzen geliefert, die als Medikament noch gar nicht zugelassen waren. Namen von Sportlern, die damit behandelt wurden, nannte Nemec nicht.

Auf manche Fragen antwortete der Zeuge gar nicht, weil er sich oder Angehörige belasten könnte. In Österreich läuft gegen ihn selbst ein Ermittlungsverfahren. Weil er dort offenbar umfassend ausgesagt hat, ist er derzeit auf freiem Fuß.