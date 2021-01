Dopingprozess: Staatsanwalt fordert fünfeinhalb Jahre Haft

Fünfeinhalb Jahre Freiheitsstrafe, dazu ein Berufsverbot von fünf Jahren – das fordert die Staatsanwaltschaft für den Hauptangeklagten im Münchner Dopingprozess.

Es stehe fest, dass der Erfurter Arzt Mark Schmid zwischen 2013 und 2019 in etwa 100 Fällen zwölf Sportler gedopt habe, erklärte Staatsanwalt Kai Gräber in seinem Plädoyer. Er sprach von juristischem Neuland und einem anspruchsvollen Verfahren.

Für Schmidts mitangeklagten Haupthelfer forderte die Staatanwaltschaft ebenfalls eine Freiheitsstrafe, die Höhe: zweieinhalb Jahre. Die drei übrigen Angeklagten, darunter eine Krankenschwester, ein Notfallsanitäter und Schmidts Vater, sollen laut Anklage Bewährungsstrafen erhalten.

Plädoyers der Verteidiger am Nachmittag

Am Nachmittag stehen vor dem Landgericht München II noch die Plädoyers der Verteidiger an, das Urteil soll am kommenden Freitag verkündet werden. Anti-Doping-Kämpfer hoffen im Urteil auf ein abschreckendes Signal für Dopingbetrüger und deren Helfer. Es ist der erste große Dopingprozess in Deutschland seit der Einführung des Anti-Doping-Gesetzes 2015.

Der Dopingprozess - die Vorgeschichte

Die Ermittlungen der "Operation Aderlass" waren die Grundlage für den bisher größten Dopingprozess in der Geschichte Deutschlands. Am 27. Februar 2019 kam es während der Nordischen Ski-WM zu Razzien in Österreich und Deutschland.

Der Erfurter Mediziner Mark Schmidt soll Spitzensportlern über Jahre hinweg beim Blutdoping geholfen haben. Er ist wegen Verstößen gegen das Arzneimittelgesetz und das Antidopinggesetz angeklagt.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Arzt seit Ende 2011 regelmäßig weltweit Blutdoping betrieben hat. Mindestens 23 Athletinnen und Athleten in den Sportarten Langlauf, Biathlon, Eisschnelllauf, Leichtathletik und Radsport aus acht Nationen sollen in den Fall verwickelt sein.