Doping-Prozess: Fünf Jahre, sechs Monate Haft für Arzt gefordert

Warum fordert die Staatsanwaltschaft diese Strafen?

Weil es der größte Betrug durch Doping ist, der in Deutschland bisher aufgedeckt wurde. Die Machenschaften des Arztes gehen - so die Anklage - schon seit über zehn Jahren.

2008 war Schmidt Mannschaftsarzt beim Radsportteam Gerolsteiner, schon dort soll es Dopingfälle gegeben haben. Aber 2011 startete der Arzt dann richtig durch, dopte - so der Staatsanwalt in seinem Plädoyer - vor allem Langläufer und Radprofis. Und das auch bei Großveranstaltungen - von der Tour de France über Olympia in Südkorea 2018 und ein Jahr später bei der nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Seefeld in Österreich - so war es vor und während des Prozesses immer wieder zu hören.

Die Anklage hat über 100 strafrechtlich relevante Fälle nachgewiesen. Strafrechtlich relevant deshalb, weil das deutsche Anti-Doping-Gesetz erst seit 2015 in Kraft ist. Dopingfälle zuvor können nicht belangt werden.

Doch es geht nicht nur um Doping. Mark Schmidt soll sich auch der Körperverletzung schuldig gemacht haben. Denn er hat - laut Anklage - einer Mountainbikerin ein neues unerprobtes Mittel gespritzt, es gab Nebenwirkungen, der Sportlerin ging es zeitweise richtig schlecht. Auch deshalb fordert der Staatsanwalt diese harte Strafe.