Dopingkontrolleure für Coronatests? Kein Bedarf

Die Firma PWC aus Gilching bei München gehört zu den führenden Dopingkontrollunternehmen überhaupt. Normalerweise führt sie im Jahr etwa 15.000 Dopingtests durch, wegen der Coronakrise seit Ende März aber keine mehr. Geschäftsführer Volker Laakmann hatte deshalb die Idee, Corona-Tests durchzuführen. Doch daraus wurde nichts.

"Da es am Anfang zumindest in den Medien so aussah, als gäbe doch einen deutlichen Mangel sowohl an Personal oder an Software-Tools, dachten wir uns, wir bieten unsere Dienstleistung (...) den einzelnen Gesundheitsämtern oder Landesgesundheitsämtern an“, so Laakmann gegenüber BR24 Sport. Immerhin könnten seine Doping-Kontrolleure ohne Weiteres in Bayern 2.000 bis 3.000 Corona-Tests pro Woche durchführen.