Ski-WM: Neun Festnahmen bei Doping-Razzia

Sieben Festnahmen in Seefeld, zwei in Erfurt, 16 Hausdurchsuchungen: Die sogenannte "Operation Aderlass" war eine koordinierte Aktion, der lange Vorbereitungen vorausgingen. Monatelang sei international ermittelt worden, teilte das österreichische Bundeskriminalamt mit. Gemeinsam mit dem Münchner Zollfahndungsamt habe man eine in Deutschland ansässige kriminelle Organisation ausgeforscht.

Heute schließlich schlugen die Staatsanwaltschaften München und Innsbruck gemeinsam zu: In Seefeld und Deutschland wurden zeitgleich Hausdurchsuchungen durchgeführt und insgesamt neun Personen festgenommen. Von einer Zerschlagung eines "weltweit agierenden Dopingnetzwerks" spricht das BKA.

Kriminelles Dopingnetzwerk soll von Erfurt aus agiert haben

Im Fokus steht ein Sportmediziner aus Erfurt, um den sich eine kriminelle Organisation gebildet habe, heißt es von den österreichischen Ermittlern weiter. Diese sei dringend verdächtig, seit Jahren Blutdoping an Spitzensportlern durchzuführen. Zwei Mitglieder dieser Gruppierung wurden demnach festgenommen: Der Mediziner und ein mutmaßlicher Komplize.

Bei den in Seefeld festgenommenen Athleten handelt es sich um zwei Österreicher, einen Kasachen und zwei Esten. Unter ihnen sind demnach auch zwei Polizeispitzensportler.

Keine Verdachtsfälle im WM-Team des Deutschen Skiverbandes

Bei den Athleten des deutschen WM-Teams gab es nach Angaben des Deutschen Skiverbandes keine Razzien. Ein DSV-Sprecher sagte, weder deutsche Sportler noch deutsche Mannschaftsärzte oder das Umfeld seien von den Untersuchungen betroffen.

ARD-Doku war Auslöser für Razzia

Wie die Staatsanwaltschaft München mitteilte, waren Aussagen des Skilangläufers Johannes Dürr Auslöser für die Doping-Razzia. Der Österreicher hatte in einer Dokumentation der ARD umfassend über Dopingpraktiken im Leistungssport gesprochen. Daraufhin sei zunächst ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet worden, das sich nun aber gegen konkrete Beschuldigte richte, hieß es.