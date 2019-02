Doping-Razzia: Haftbefehl gegen Erfurter Sportmediziner erlassen

Am Mittwoch - während der Nordischen Ski-WM im österreichischen Seefeld - waren fünf Sportler, ein 40-jähriger Sportarzt aus Erfurt und drei seiner Helfer festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck bestätigte den erfolgreichen Schlag gegen ein international agierendes Doping-Netzwerk.

Dem Mediziner waren bereits früher Verwicklungen in Doping-Praktiken vorgeworfen worden - in seiner Rolle als Teamarzt im Radsport. Er selbst hatte dies stets bestritten. In seiner Erfurter Praxis sollen nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" neben Ski-Langläufern auch Fußballer, Schwimmer, Radsportler, Handballer und Leichtathleten behandelt worden sein. Der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Alfons Hörmann, schloss allerdings aus, dass auch deutsche Kader-Athleten in der Praxis betreut wurden.

Landesärztekammer droht mit hartem Durchgreifen

Auf den Arzt könnte neben strafrechtlichen Konsequenzen nun auch ein berufsrechtliches Verfahren durch die Thüringer Landesärztekammer zukommen. Eine Sprecherin sagte, die Kammer werde mit aller Härte vorgehen, sollten sich die Vorwürfe gegen den Mediziner bestätigen. Das könnte auch den Verlust der Approbation einschließen. Der Landessportbund Thüringen entzog der Praxis die Lizenz als "Sportmedizinische Untersuchungsstelle".

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) zeigte sich unterdessen erfreut über die Ermittlungen und die Festnahmen. In Berlin sprach er von einem "schönen Erfolg beim Kampf gegen Doping". Er betonte, er sei immer für eine gesetzliche Grundlage gegen Doping gewesen.