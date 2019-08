Doping-Razzia bei Rosenheim: Arzt im Visier der Ermittler

Wie die ARD-Dopingredaktion bei Sportschau.de berichtet, soll die Staatsanwaltschaft Innsbruck den deutschen Arzt Ulrich Haegele als Beschuldigten führen. Er soll geholfen haben, Dopingmittel für Spitzenathleten zu organisieren. Haegele war seit 2006 bis vor kurzem für den Österreichischen Skiverband (ÖSV) tätig.

Nach der gemeinsamen Recherche von ARD-Dopingredaktion und Süddeutscher Zeitung durchsuchten deutsche Ermittler am vergangenen Dienstag (30.07.19) das Haus des Mediziners und sicherten Computer und diverse Datenträger. "Zur weiteren Sachverhaltsabklärung wurden von deutschen Behörden elektronische Daten sichergestellt, die sie jetzt und in nächster Zeit sichten", wird der Innsbrucker Staatsanwalt Thomas Willam von der ARD-Dopingredaktion zitiert.

Zweiter deutscher Arzt im Visier der Ermittler

Haegele ist nach dem Erfurter Sportmediziner Mark Schmidt der zweite deutsche Arzt, der im Rahmen der "Operation Aderlass" beschuldigt wird. Am Rande der Nordischen Ski-WM im österreichischen Seefeld Anfang des Jahres hatte es zahlreiche Razzien und Hausdurchsuchungen gegeben. Als Folge waren unter anderem die österreichischen Langläufer Max Hauke und Dominik Baldauf für vier Jahre gesperrt worden. Die österreichischen Ermittler hatten von "mafiösen Strukturen" gesprochen, die Staatswaltschaft München I sprach von 21 Athleten im Visier der Ermittler, der Arzt Mark Schmidt sitzt weiter in Untersuchungshaft.

Ex-Langläufer Dürr und ehemaliger ÖSV-Trainer als Belastungszeugen

Die ARD-Dopingredaktion sprach mit Ulrich Haegele nach der Hausdurchsuchung. Nach dessen Aussagen hätten "der Athlet Dürr und der Trainer Heigl mich beschuldigt (...), dass ich ihnen EPO verkauft hätte." Der österreichische Langläufer Johannes Dürr hatte die Doping-Affäre mit umfangreichen Aussagen erst ins Rollen gebracht, Gerald Heigl ist ehemaliger ÖSV-Cheftrainer.

Gegenüber der ARD-Dopingredaktion gab Haegele an, dass die Ermittler bei ihm nichts gefunden hätten, nach eigener Aussage habe er nicht einmal einen Anwalt eingeschaltet.

"Ich habe in meinem ganzen Leben nie EPO-Präparate oder irgendsowas gekauft oder bestellt und ich hab sie nicht verkauft." Ulrich Haegele gegenüber der ARD-Dopingredaktion

Haegele glaubt dagegen, dass sich Ex-Langläufer Dürr leidglich profitieren wolle. "In der Zwischenzeit beschuldigt er ja jeden. Das ist mal 'n Kroate, mal 'n Serbe, mal Mark Schmidt, mal den, mal den. Der profiliert sich da. Der kriegt sicher für jeden Zeitungsartikel so und so viel Euro. Und da ist es natürlich naheliegend, dass er mich beschuldigt. Ich war der gesamtverantwortliche Teamarzt im Österreichischen Skiverband für den Ausdauerbereich. Es hat mich sogar ein bisschen gewundert, dass sie erst so spät gekommen sind", wird Schmidt bei Sportschau.de zitiert.