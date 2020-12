Doping-Prozess: Hämoglobin-Pulver nicht für Menschen geeignet

Danach hat der Thüringer, der sich wegen fast 150 Doping-Delikten vor dem Landgericht München verantworten muss, einer Mountainbikerin ein potenziell gefährliches Mittel verabreicht. Dieses Pulver - getrocknetes Hämoglobin - dürfe nicht bei Menschen eingesetzt werden, sagte Renate Stiess vom Chemiekonzern Merck bei einer Zeugenaussage am Freitag. Mercks Tochtergesellschaft Sigma-Aldrich stellt das verwendete Pulver her und vertreibt es.

Hämoglobin nicht nur aus menschlichen Blutspenden

Stiess betonte, dass dieses aus menschlichen Blutspenden, aber auch von Tieren wie Mäusen, Katzen, Ziegen oder Elefanten gewonnene Hämoglobin "definitiv keine Medizin" sei. "Dieses Produkt wird bei uns für die Forschung und Entwicklung verkauft". Kunden seien zumeist akademische Einrichtungen oder Institute aus dem Biotech-Bereich. Privatpersonen könnten das Pulver nicht bestellen.

Schmidt hatte die Substanz über einen kroatischen Komplizen erworben und der österreichischen Mountainbikerin Christina Kollmann-Forstner im September 2017 verabreicht. Schmidt habe ihr gesagt, das Mittel sei steril und es könne ihr nichts passieren, erklärte sie in ihrer Aussage am 27.11. 20. Der Sportlerin wurde jedoch schlecht, sie schied roten Urin aus, ehe sie sich erholte. Kollmann-Forstner sagte in dem Prozess in München bereits aus, dass Schmidt ihr das Mittel vorgeschlagen habe. Der Arzt beteuert, die Athletin nicht zur Injektion gedrängt zu haben. Kollmann-Forstner bestätigte das.

Nur für die Forschung geeignet

Expertin Stiess ergänzte, dass auf dem Etikett deutlich stehe, dass das Pulver nur für Forschung und Entwicklung gedacht sei. Anders als medizinische Produkte würden derartige Substanzen deutlich weniger kontrolliert. Überhaupt werde das Pulver nicht steril geliefert.