Doping per Hautkontakt? ARD-Recherche sorgt für Diskussionen

Sportrechtsanwalt befürchtet neue Dopingprozesse

Diese lockere Einschätzung teilen allerdings nicht. "Die Befunde aus den Experimenten der ARD-Dopingredaktion werden dazu führen müssen, das Prinzip der 'strict liability' ('strikte Haftung', Anm.d.Red.) und des Beweismaßes des WADA-Codes neu zu bewerten", sagt beispielsweise der renommierte Sportrechtsanwalt Rainer Cherkeh.

Der Anwalt aus Hannover befürchtet, dass viel Arbeit auf den Internationalen Sportgerichtshof CAS zukommen könnte. "Bei in der Vergangenheit liegenden, strittigen Dopingfällen rechne ich in Einzelfällen mit Wiederaufnahmeverfahren vor dem CAS", so Cherkeh.