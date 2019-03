Doping-Kronzeuge Johannes Dürr festgenommen

Fünf Langläufer betroffen

In der vergangenen Woche hatte es Razzien und Festnahmen am Rande der Nordischen Ski-WM in Seefeld gegeben. Die Ermittler hatten insgesamt neun Verdächtige festgenommen, darunter fünf Sportler.

Der Weltskiverband FIS bestätigte, dass es sich dabei um die Österreicher Dominik Baldauf und Max Hauke, die Esten Andreas Verpaalu und Karel Tammjärv und den Kasachen Alexei Poltoranin handele. Die beiden Österreicher und die Esten haben bereits Eigenblutdoping gestanden.

Langläufer bei Blutinfusion erwischt

Im Fokus der Ermittler auch der Erfurter Sportmediziner Mark S.. In dessen Praxis soll gewerbsmäßig Eigenblutdoping betrieben worden sein, mehr als 40 Blutbeutel wurden bei den Razzien sichergestellt. Während der WM in Seefeld war ein österreichischer Langläufer bei den Razzien auch auf frischer Tat während einer Blutinfusion ertappt worden.

Mittlerweile sind auch andere Sportarten betroffen. Unter anderem wird gegen einen österreichischen Radprofi ermittelt. Die ermittelnde Münchner Staatsanwaltschaft I wartet derzeit auf die Auslieferung des Vaters des Mediziners und einer weiteren Komplizin.