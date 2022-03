Doping-Gegner Clemens Prokop wird 65

Der Doping-Experte und ehemalige Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV), Clemens Prokop aus Saal an der Donau (Lkr. Kelheim) wird am Samstag 65. Der studierte Jurist befasste sich bereits in seiner Doktorarbeit ("Die Grenzen der Dopingverbote") mit der Einnahme unerlaubter Mittel bei Leistungssportlern und brachte es ab 2000 in der Rechtskommission von World Athletics, dem internationalen Leichtathletik-Verband (ehemals IAAF), zum weltweit anerkannten Doping-Experten.

Initiator der Anti-Doping-Gesetzgebung

Prokop übte immer wieder Druck auf die Welt-Doping-Agentur (WADA) aus mit dem Ziel, sie zu einem schärferen Vorgehen gegen Doping zu bringen. Auch das vom Bundestag 2015 verabschiedete Anti-Doping-Gesetz, einem Bestandteil des Arzneimittel- und Strafrechts, geht maßgeblich auf seine Intiative zurück. Heute leitet Prokop als Präsident das Landgericht Landshut, das wegen seiner Zuständigkeit auch für den Flughafen München zu den größten Bayerns gehört.

Deutscher Jugendmeister im Weitsprung

Geboren wurde Prokop als Sohn eines Rektors in Saal. Der groß gewachsene, sportliche Mann wurde 1975 er deutscher Jugend-Hallenmeister im Weitsprung und wechselte damit zur Leichtathletik-Gemeinschaft Regensburg. Seine persönliche Bestleistung im Weitsprung liegt bei 7.93 m. Auch in die Nationalmannschaft wurde er berufen. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften arbeitete Prokop als Richter und Staatsanwalt in Landshut, Kelheim und Regensburg. 1993 wurde er als Rechtswart ins Präsidium des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) gewählt.

16 Jahre lang DLV-Chef

Von 2001 bis 2017 führte Prokop den DLV, mit über 750 000 Mitgliedern der sechstgrößte Sportverband in Deutschland, als Präsident. In dieser Aufgabe war er bei zahlreichen Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften. 2018 war er Organisationschef der Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin. Nach dem Rückzug von diesen Ämtern engagierte er sich als Vorstandsmitglied der Caritas im Bistum Regensburg, die rund 16 000 Menschen in sozialen Einrichtungen beschäftigt, und als Vorsitzender des Fördervereins der Regensburger Domspatzen.