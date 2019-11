Doping-Ermittlungen: Russlands Sport droht Vierjahres-Ausschluss

Aus für Olympia 2020, keine Teilnahme an den Winterspielen 2022, selbst die Spiele bei der Fußball-EM im kommenden Jahr in St. Petersburg sind gefährdet: Russlands Sport droht eine drastische Sprache in der Affäre um manipulierte Doping-Daten.

In einem 26-seitigen Schreiben empfielt das ermittelnde "Compliance Review Committees" (CRC) der WADA diesen Schritt. Das Exekutivkomitee der WADA wird auf seiner Sitzung am 9. Dezember eine endgültige Entscheidung treffen. Der CRC-Vorsitzende Jonathan Taylor erklärte in der ARD, er erwarte, dass das Exekutivkomitee die Vorschläge seines Gremiums "befürworten" werde.

Russland könnte weder an den Olympischen und Paralympischen Spielen in Tokio 2020 (Sommer) und Peking 2022 (Winter) teilnehmen. Zudem müsste Russland die Austragung von Spielen bei der Fußball-EM 2020 entzogen werden. St. Petersburg ist einer der Spielorte. Auch die qualifizierte russische Nationalmannschaft könnte nicht teilnehmen - wenn die CRC-Empfehlung konsequent durchgesetzt wird.

Hintergrund: Doping-Datenmanipulation in Moskauer Labor

Die Russische Anti-Doping-Agentur RUSADA war 2015 nach der Aufdeckung eines flächendeckenden Dopingsystems gesperrt worden. Im September 2018 wurde der Bann unter anderem mit der Auflage aufgehoben, Daten aus einem Moskauer Doping-Labor von 2012 bis 2015 und gelagerte Probne an die WADA zu übergeben. Dies geschah Anfang 2019.

Wie das CRC nun darlegt, seien die Daten "weder vollständig noch authentisch" gewesen. Testbefunde seien entfernt worden, genauso wie zahlreiche digitale Dokumente. Manche Daten sollen erst 2018 entfernt worden sein kurz vor der geforderten Übergabe an die WADA.