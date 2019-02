Nordische Ski-WM: Doping-Razzien - neun Festnahmen bestätigt

Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, bestätigte entsprechende Meldungen des österreichischen Bundeskriminalamts (BK) und der Münchner Staatsanwaltschaft vom Mittwoch (27.02.2018) in einer Pressekonferenz in Innsbruck. Die Münchner Staatsanwaltschaft habe sich an die Kollegen in Innsbruck gewandt, da Verdacht bestand, dass es während der Nordischen Ski-WM in Seefeld zu Dopingversuchen kommen werde. Bei zeitgleich durchgeführten Anti-Doping-Razzien wurden insgesamt neun Personen, darunter fünf Sportler, festgenommen und neun verschiedene Orten durchsucht wurden.

"Uns ist es gelungen, auch einen Sportler auf frischer Tat zu erleben", sagte Dieter Csefan vom BK Österreich. Ein Sportler sei mit Bluttransfusion im Arm angetroffen und festgenommen worden. Um welchen der fünf betroffenen Athleten es sich handelt, wurde nicht bekannt. "Ich bitte um Verständnis, dass wir zu den einzelnen Sportlern keine Angaben machen", so Csefan. Nach Einschätzung des BK handele es sich um ein "kriminelles Netzwerk", dass zerschlagen werden konnte. Unter den fünf Athleten sind zwei Österreicher, ein Kasache und zwei Esten.

Staatsanwaltschaft München: Aussagen von Langläufer Dürr der Auslöser

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft München waren die Aussagen von Langläufer Johannes Dürr der Auslöser für die Doping-Ermittlungen und die Razzien in Seefeld und Erfurt. Der Österreicher hatte in einer ARD-Dokumentation umfassend über Dopingpraktiken im Leistungssport ausgepackt. "Die Staatsanwaltschaft hatte daraufhin zunächst ein Ermittlungsverfahrens gegen unbekannt wegen der Anwendung von Dopingmethoden am Zeugen Johannes Dürr eingeleitet, dieses ist nun in ein Ermittlungsverfahren gegen konkrete Beschuldigte übergegangen", ließ Oberstaatsanwältin Anne Leiding schriftlich mitteilen.

Deutscher Skiverband (DSV) offenbar nicht betroffen

"Ich kann bestätigen, dass bei uns die Lage ruhig ist", sagte DSV-Pressesprecher Stefan Schwarzbach in Seefeld nach den Razzien zur Situation im Deutschen Skiverband: "Es fanden keine Untersuchungen statt, weder im Teamhotel noch in Deutschland bei Institutionen, die den DSV vertreten. Nach unseren Erkenntnissen ist auch keiner aus unserem medizinischen Bereich in die Untersuchungen involviert."