Dopfer und Luitz mit leichtem Zwicken in Beaver Creek

"Von diesem Riesenslalom wird dann auch einiges abhängen, wie dann die weitere Rennplanung vollzogen wird", sagt Dopfer vor dem Rennen am Sonntag (2.12.18, Liveticker ab 17:45 Uhr) in Beaver Creek. Er hat nach seinem Schien- und Wadenbruch im vergangenen Winter immer noch einen Nagel im Unterschenkel. Dadurch entstehen Probleme im Knie. "So lange es mich im Rennen nicht hundertprozentig behindert, ist es aber gut so", sagt der Garmischer. Allerdings habe er nicht, wie vor vier oder fünf Jahren, die 110-prozentige Kondition.

Luitz nach Kreuzbandriss mit leichtem Zwicken

Auch bei Luitz ist die Verletzungspause gerade erst vorbei. "Klar, im Alltag merkt man's hier und da schon noch ein bisschen zwicken", sagt der Allgäuer. Aber beim Skifahren "da merk ich nichts und da bin ich auch sehr froh, dass es so funktioniert", erklärt der 26-Jährige.

Riesenslalom in Beaver Creek

In Beaver Creek gibt Luitz am Sonntag im Riesenslalom das Comeback in seiner Spezialdisziplin. Dabei wird auch Dopfer an den Start gehen. Felix Neureuther hingegen verzichtet auf den Start, sein gebrochener Daumen ist noch nicht gut genug verheilt.