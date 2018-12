Donau-Derby zum Rückrundenauftakt der 2. Liga

Die Hinrunde lief für den FC Ingolstadt alles andere als erwartet: Vom Aufstiegsaspiranten wurden die Schanzer schnell zum Abstiegskandidaten. Nur ein einziger Sieg gelang in 17 Spielen (3:2 gegen Erzgebirge Aue am 4. Spieltag). Mittlerweile ist schon der dritte Trainer beim FCI am Start. Nach Stefan Leitl (nach dem 6. Spieltag entlassen), Alexander Nouri (musste nach dem 14. Spieltag gehen) übernahm Jens Keller die Schanzer. Und der holte immerhin in seinen ersten beiden Partien zwei Remis.

"Jens bringt Ruhe rein. Er gibt der Mannschaft Stabilität." Almog Cohen, FC Ingolstadt

Angesichts seiner besorgniserregenden Negativserie hofft der abstiegsbedrohte FC Ingolstadt zumindest auf einen positiven Schlusspunkt des Fußball-Jahres 2018. "Ich bin sehr zuversichtlich. Wir brauchen die drei Punkte, damit wir wenigstens einen versöhnlichen Jahresabschluss schaffen", sagte Keller vor dem Derby am Samstag (13.00 Uhr) zuhause gegen den SSV Jahn Regensburg.

"Jeder von uns weiß, wie wichtig dieses Spiel ist. Wir wollen einen Sieg. Er kann uns viel Schwung geben, damit wir eine richtig gute Rückrunde spielen." Almog Cohen

Jahn Regensburg - aktuell beste bayerische Zweitliga-Mannschaft

Doch Regensburg ist sowas wie ein Angstgegner für den FC Ingolstadt: Die letzten drei Duelle haben die Oberpfälzer gewonnen. Trotzdem warnt Jahn-Trainer Achim Beierlorzer vor dem FCI und ihrem neuen Trainer: "Die Mannschaft wehrt sich mit allem was sie hat - da ist eine ganz hohe Intensität im Spiel."

"Das kann ein richtig ekliges Spiel werden, Ingolstadt hat eine hohe Qualität in der Mannschaft, die sie dieses Jahr noch nicht auf den Platz bringen konnte." Sebastian Stolze, Jahn Regensburg

Zudem muss der Coach auf zwei wichtige Spieler verzichten: Mit Marco Grüttner und Sargis Adamyan fällt das zweitbeste Sturmduo der 2. Liga gelbgesperrt aus. Die beiden sind an Regensburgs Erfolg maßgeblich beteiligt - 16 der 39 Tore gehen auf ihr Konto. Der Lohn für diese Torausbeute: Zum Ende der Hinrunde ist Jahn Regensburg als Neunter die beste bayerische Zweitliga-Mannschaft - punktgleich mit der SpVgg Greuther Fürth.