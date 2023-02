"Dominator" Wellinger bereit für Nordische Ski-WM

Wer aktuell genau hinhört, wenn Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher über seine Skiadler spricht, der stellt fest, dass es eine neue Rangordnung im deutschen Team gibt: "Wir haben sehr gute Springer mit Wellinger, Geiger, Eisenbichler.", so der Trainer. Andreas Wellinger, Karl Geiger, Markus Eisenbichler: Das darf durchaus als Reihenfolge verstanden werden. Bei den drei Trainingslagern in Planica war Wellinger laut Horngacher insbesondere auf der kleinen Schanze der "Dominator".

Starke Form pünktlich zur WM

Wellinger, der "Dominator", ist zurück. Nach mehreren Verletzungen und Auf und Abs ist der Olympiasieger jetzt pünktlich zur WM in starker Form. Das beweisen seine Siege bei den Weltcups in Lake Placid (USA) und am Wochenende im rumänischen Rasnov.

Den Glauben an mich selbst, dass ich es kann, habe ich nie verloren. Und das macht es dann früher oder später auch aus, dass der Lohn irgendwann kommt und man bezahlt wird für den Invest, den man jeden Tag gibt.", sagt Wellinger, der die Bezahlung jetzt bei der Weltmeisterschaft folgen lassen will, im Interview mit BR24Sport. Der Ruhpoldinger möchte bei der WM "um die Medaillen kämpfen, alles andere wäre gelogen" Eine weitere Medaille soll her. Drei mal Edelmetall hat er schon, und auch er setzt seine Hoffnung - wie der Trainer - auf die Normalschanze.

Hoffnungen an die Normalschanze

Er freue sich "auf die Kleine, weil ich es im Sommer auch lieben gelernt habe.", sagt Wellinger, der an der Normalschanze glaubt, seine Stärken am besten ausspielen zu können. "Wenn ich meinen langen Hebel an die Kante bringe, dann nehme ich schon mehr Höhe mit als die meisten anderen." Dass er wieder die Nummer eins im Team ist, hat er natürlich auch mitbekommen. Er selbst sieht das gelassen.

"Deswegen ist meine Rolle einfach, dass ich einer derjenigen bin, die immer für einen verblöden Spruch zu haben sind. Einer von denen, die gut Skispringen können, und die das Team dann am Ende unterstützen wollen und mit Sicherheit auch werden."

Horngacher: Wellinger "aussichtsreichster Sportler für die WM"

Auch Horngacher zweifelt nicht an seinem Schützling. "Ich habe das Gefühl, dass er jetzt wieder den Lead übernommen hat und in der Mannschaft momentan und am besten springt." Der 28-Jährige ist laut seinem Trainer "unser aussichtsreichster Sportler ist für die Weltmeisterschaft". Jetzt muss der "Dominator" nur noch dominieren.