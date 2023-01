Doll Sechster in Ruhpolding, Stromausfälle sorgen für Hektik

Benedikt Doll (SZ Breitnau) konnte das Rennen trotz einer Strafminute als bester Deutscher auf Platz sechs (1, +56,3) beenden. Das Podest war für ihn außer Reichweite. Darauf standen die beiden Norweger Johannes Thignes Bö (2 Fehler) und Vetle Sjastad Christiansen (1, +9,9,) sowie Jakov Fak aus Slowenien (0, +29,3).

Kein weitere DSV-Läufer unter den Top-10

Alle anderen deutschen Skijäger verpassten die Top Ten. Roman Rees (Ski-Verein Schauinsland) schaffte es mit zwei Fehlschüssen auf Platz 13. Johannes Kühn vom WSV Reit im Winkl wurde 17. (2, +2:41,2). David Zobel vom SC Partenkirchen folgte auf Rang 23 (2, +3:23,2). Jenseits der Punkteränge landeten Philipp Nawrath vom SK Nesselwang auf Platz 38 (3, +4:32,3) und Justus Strelow (SG Stahl Schmiedeberg) als 53. (4, +5:54,8).

Jury entscheidet: Rennen wird trotz Stromausfall gewertet

Während dem Weltcupwettbewerb sorgten Stromausfälle in Bayern für jede Menge Hektik. Im TV fiel die Liveübertragung mehrfach aus und im Stadion ging nichts mehr. In den Gebäuden und am Schießstand gab es zeitweise kein Licht, auch Monitore blieben mit Unterbrechungen mehrfach schwarz.

Davon nicht betroffen war aber die Zeitnahme, die ohne Unterbrechungen über Akkus abgesichert war. Die Jury prüfte auf Grund der Probleme, ob das Rennen überhaupt gewertet werden kann. Die Entscheidung lautete letztendlich: Ja, das Rennen bleibt gültig.