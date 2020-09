Doch keine Zuschauer bei Bundesliga-Auftakt in München

Beim Eröffnungsspiel der Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Bayern und dem FC Schalke 04 dürfen am Freitagabend nun doch keine Zuschauer dabei sein. Das entschied die Stadt München am Donnerstag mit Verweis auf die steigenden Corona-Infektionszahlen in der Landeshauptstadt.

Reiter: Zuschauer zuzulassen wäre falsches Signal

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sagte in einem Presse-Statement: "Es wäre ein falsches Signal, vor dem Hintergrund der aktuellen Inzidenzzahl des Robert-Koch-Instituts von 47,6, Zuschauer in die Sportstadien zu lassen. Gestern noch lag dieser Wert unter 35, weshalb wir, dem Beschluss der Staatskanzleichefs der Bundesländer vom Dienstag folgend, eine stark begrenzte Zahl von Zuschauern am Wochenende zugelassen hätten. Aber über Nacht hat das RKI den Wert für München nun von 34 auf 47,6 angeglichen."

Deutlichere Einschränkungen in München möglich

Reiter sagte weiter, für ihn bedeute dieser hohe, jetzt auch vom RKI bestätigte Inzidenzwert "dass wir über deutlich einschneidendere Einschränkungen im öffentlichen Leben zumindest nachdenken müssen. Und da kann ich nicht zeitgleich Tausende Fans in die Stadien lassen." Er verstehe die Fans und Vereine, die Entscheidung nicht nachvollziehen könnten. Schließlich hätten sich diese bereits gefreut, endlich wieder live dabei sein zu können und ein wenig Fußballatmosphäre zu genießen.

"Die Krise ist noch nicht vorbei, das muss allen bewusst sein." Dieter Reiter, Oberbürgermeister München

Reiter hielt Rücksprache mit Ministerpräsident Söder

"Aber selbst mit dem besten Hygienekonzept, können wir den Menschen vor dem Hintergrund der aktuell steigenden Zahlen nicht vermitteln, warum sie immer noch vorsichtig sein sollen, wenn gleichzeitig die Stadien sich wieder für Zuschauer öffnen", so Reiter. Deshalb habe er sich am Donnerstag nach Rücksprache mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder und den Münchner Gesundheitsbehörden dazu entschlossen, dieses Wochenende keine Zuschauer in die Stadien zu lassen. Söder selbst bedauerte via Twitter die Entscheidung, warb aber auch um Verständnis.