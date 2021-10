DKV-Report: Deutsche so bewegungsfaul wie nie

Bayern ernähren sich nicht gesund

Regionale Unterschiede hat die Studie auch herausgearbeitet: So sind die Bayern neben Baden-Württemberg das Schlusslicht, wenn es um gesunde Ernährung geht. Auch weil hier am meisten Fleisch gegessen wird. In Berlin und Brandenburg wird sich am meisten bewegt, in Thüringen am wenigsten. Am wenigsten getrunken wird in Bremen, am meisten in Sachsen Anhalt.