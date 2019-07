Djokovic triumphiert in Wimbledon nach Final-Krimi gegen Federer

Der Weltranglistenerste gewann das Finale gegen Rekordsieger Roger Federer aus der Schweiz 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3). Damit wiederholte er seinen Triumph aus dem Vorjahr. Es ist Djokovics fünfter Titelgewinn bei dem Rasen-Klassiker in London und sein 16. Erfolg bei einem der vier Majors insgesamt.

Fast fünf Stunden Hochspannung

Aufschlagverluste auf beiden Seiten steigerten die Spannung bis zum allerletzten Punkt. Nach Abwehr zweier Matchbälle jubelte schließlich Djokovic nach 4:57 Stunden über seinen fünften Wimbledon-Triumph. Das bislang längste Finale zwischen Rafael Nadal und Federer hatte 4:48 Stunden gedauert. Die Entscheidung im aktuellen Finale fiel erstmals nach einem Fünf-Satz-Match in einem Tiebreak, die Regelung wurde erst in diesem Jahr eingeführt.

Federers neuer Rekord vereitelt

Der Weltranglisten-Erste beendete die diesjährigen Ambitionen von Federer auf den neunten Wimbledon-Titel. Nur die US-Amerikanerin Martina Navratilova hat dieses Grand-Slam-Turnier in London bislang neunmal für sich entschieden. Djokovic rückte jetzt mit seinem insgesamt 16. Titel bei einem der vier größten Tennis-Turniere bis auf zwei Trophäen an Rafael Nadal und auf vier an Federer heran.