Disziplinierter Visionär: Ex-FCA Präsident Seinsch wird 80

Und auch die beiden derzeit wichtigsten Mitarbeiter des Vereins waren 2012 Verpflichtungen von Walther Seinsch: Trainer Markus Weinzierl und Manager Stefan Reuter. In Augsburg bleibt Walther Seinsch aber nicht nur durch sein Engagement beim FC Augsburg im Gedächtnis. Politisch engagiert, saß er 2008 kurzzeitig im Stadtrat und ist heute Ehrenbürger der Stadt. Seine in Lindau gegründete "Stiftung Erinnerung" vergibt jedes Jahr den "Marion-Samuel-Preis" gegen das Vergessen der Nazi-Verbrechen an jüdischen Kindern.

Rückzug nach Westfalen

Seit seinem Rückzug beim FCA im Dezember 2014 lebt Walther Seinsch in Münster, ist als Vorstandsmitglied bei Regionalligist Preußen Münster aber weiter im Fußball aktiv. Sein Herz gehört allerdings nach wie vor dem FC Augsburg: "Ich muss zwar immer einen Schnaps vorher trinken, weil ich so aufgeregt bin aber ich schaue mir natürlich alle Spiele an. Ich bin FCA-Fan und das bleibt man dann ein Leben lang."