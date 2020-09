Dirk Nowitzki: Noch nicht bereit für einen Trainerjob

Das berichtet zumindest die "New York Times". Die Brooklyn Nets aus dem gleichnamigen New Yorker Stadtteil hatten am Donnerstag überraschend Steve Nash als neuen Chefcoach präsentiert. Der Kanadier soll Nowitzki, seinem früheren Mitspieler aus Dallas-Zeiten, einen Posten als Co-Trainer angeboten haben.

Nash und Nowitzki spielten von 1999 bis 2004 gemeinsam für die Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Profiliga NBA. Nash war 2015 vom aktiven Basketball zurückgetreten, Nowitzki im vergangenen Jahr. Nach Informationen des "New York"-Times Journalisten Marc Stein, der seit 1994 aus der NBA berichtet, habe sich Nowitzki so früh nach dem Rücktritt aber noch nicht bereit gefühlt, wieder Vollzeit in den Profisport zurückzukehren.