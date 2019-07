Dirk Nowitzki: "Kein Druck - keine Diät mehr!"

Mitte April machte der Würzburger sein letztes Spiel in der NBA. Jetzt ist Dirk Nowitzki auf Heimatbesuch in Deutschland. Vor dem Benefiz-Fußballspiel für den verunglückten Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher am 21. Juli in Leverkusen gab er der Sportschau ein zehnminütiges Interview. Darin spricht der Ex-Basketballprofi über sein letztes Spiel, seine Zukunftspläne und über Anzüge, die nicht mehr passen! Der 2,13-Meter-Mann nimmt es mit Humor: "Das Gute wenn man so groß ist: Man versteckt die Kilos etwas besser!"