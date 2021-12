Diplomatischer Olympiaboykott: Weitere Länder schließen sich an

Bundesregierung will sorgfältig abwägen

Die neue Bundesregierung hat sich noch nicht endgültig entschieden, ob sie dem Vorbild der USA folgen wird. Man werde sich, "sehr sorgfältig mit uns, unter uns und mit den Partnern in Europa und der Welt beraten", sagte der neue Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstag. Zahlreiche Länder, mit denen Deutschland zu tun habe, "haben Regierungsformen, die vollständig anders ausgerichtet sind, als das, was wir selber richtig finden", so der SPD-Politiker. Dennoch sei es wichtig, "über die Unterschiede Bescheid zu wissen und trotzdem gut miteinander auszukommen in der Welt".