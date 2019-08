Die Teilnehmer können in verschiedenen Kursen Bauch, Beine, Po, Arme und Rücken stärken und in neue Trendsportarten wie Tabata oder XCO-Training reinschnuppern. Angeleitet werden die Kurseinheiten von Tanja Bross, der Leiterin des Dinkelsbühler Kursstudios emotion.

Besonders das XCO-Training kommt bei den Teilnehmern gut an. "XCO-Shake oder XCO-Walking, das sind leichte Hanteln, gefüllt mit einem Schiefergranulat, dass die Tiefenmuskulatur trainiert und dadurch ist XCO ein sehr intensives Bauch-, Beckenboden- und Rückentraining", sagt Tanja Bross.

Die Freiluft-Kurse sind für die Teilnehmer völlig kostenfrei und somit sehr verlockend für Neulinge. Die Idee zu "Dinkelsbühl in Bewegung" hatte Veranstalterin Bross während eines Tags der offenen Tür in ihrem Studio: "Die Freiluftkurse kamen damals so gut an, dass wir die Idee hatten, das auch öffentlich anzubieten, dass viel mehr Menschen die Chance haben, Sport unter freiem Himmel zu machen", erklärt sie.

Heavy Metal trifft Fitnesstraining

Besonders voll wird es dann erfahrungsgemäß zur Monatsmitte, wenn sich die Metal-Fans vom Dinkelsbühler Summerbreeze-Festival dazugesellen. "Das ist immer ein sehr schönes Bild, wenn sich die Metal-Fans zu uns gesellen und mir ihren langen Haaren und ihren schwarzen Mänteln mittrainieren", sagt Tanja Bross.

Trainiert wird immer Mittwochabend und Sonntagmorgen an der Bleiche, einer großen Wiese direkt vor den Altstadtmauern unweit des Rothenburger Tors. Nur bei schlechtem Wetter weichen Trainer und Teilnehmer in die Dreifachturnhalle im Ulmer Weg aus.