Dimitrij Ovtcharov: Europameisterschaften sind sein Ding

Riesen-Vorfreude auf "Olympia im Kleinen"

Sportlich ist Ovtcharovs Vorfreude auf die European Championships und "Klein-Olympia" in München riesig: "Das Flair der verschiedenen Sportarten, die mit dabei zu haben, die anderen Sportler zu sehen, das erinnert irgendwo an Olympia im Kleinen. Und deswegen ist diese Europameisterschaft - auch weil sie natürlich in Deutschland stattfindet - etwas ganz Besonderes", sagte er dem BR vor wenigen Wochen bei einem Showtraining in München.

In der bayerischen Landeshauptstadt, wo die Tischtenniswettbewerbe im Audi Dome stattfinden, muss Ovtcharov versuchen, sich wieder ganz aufs Sportliche zu konzentrieren. Dass er das kann, hat er schon häufig genug bewiesen.

Schon neun EM-Titel im Einzel und mit der Mannschaft

Gerade bei Europameisterschaften trumpfte der aktuelle Weltranglistensiebte, der Anfang 2018 sogar mal für einige Wochen als Nummer eins geführt wurde, schon häufig auf: 2013 und 2015 gewann er den EM-Titel, 2021 wurde es die Silbermedaille, 2007 Bronze. Insgesamt fünfmal ( 2012, 2015, 2016, 2017 und 2019) gewann er zudem das europäische Ranglistenturnier "Europe Top-16" (früher: "Europe Top-12").

Auch zwei Olympiamedaillen hat der Rechtshänder, der für seine variablen Aufschläge bekannt und gefürchtet ist, in seiner Trophäensammlung: Beide Male unterlag er im Halbfinale dem späteren Olympiasieger - 2012 in London gegen Zhang Jike (China), in Tokio 2021 gegen Ma Long (China).

Große Erfolge mit der Mannschaft

Mit der Mannschaft gab es je zweimal Silber und Bronze bei Olympischen Spielen, zuletzt 2021 in Tokio an der Seite von Timo Boll und Patrick Franziska. Im Endspiel - wie sollte es auch anders sein - waren die Chinesen wieder mal zu stark.

Siebenmal EM-Gold mit der Mannschaft (dazu zweimal EM- und viermal WM-Silber) lassen für die Europameisterschaft hoffen, auch wenn Timo Bolls Teilnahme wegen der Folgen seiner im Frühsommer erlittenen Rippenprellung noch unsicher ist.