Dilemma im Para-Sport: Wer zahlt den Begleitläufer?

In den vergangenen Jahren ist viel passiert im paralympischen Sport. Auf Augenhöhe mit "normalen" Sportlern sind die Athletinnen und Athleten aber noch nicht in allen Bereich. Ein großes Dilemma: Begleitläufer, die sehbehinderte Sportler wie die Münchner Biathletin und Langläuferin Clara Klug brauchen, bekommen derzeit noch keine Unterstützung von der Sportförderung.

"Das ist extrem wichtig. Er muss selber trainieren, er muss die ganze Koordination, Trainingssteuerung, etc. mitberücksichtigen. Dabei nebenher zu arbeiten, ist schier unmöglich", sagt die zweifache Paralympics-Medaillengewinnerin Klug. "Er", das ist ihr langjähriger Begleitläufer Martin Härtl, mit dem sie in Pyeongchang 2018 zwei Mal Bronze gewann.

Für Deutschland unterwegs - in der Freizeit

Härtl arbeitet beim Zoll. Für Training und Wettkämpfe muss er Sonderurlaub beantragen. Was natürlich beim Arbeitgeber nicht immer gut ankommt: Über 150 Tage fehlte Härtl im vergangenen, dem Olympiajahr. "Ich mache das in meiner Freizeit", sagt Härtl. Zudem sei nicht geregelt: Wer zahlt, wenn etwas passiert? "Das ist ein Freizeitunfall", sagt Härtl, "obwohl ich für die Bundesrepublik Deutschland weltweit unterwegs bin."

In der Politik ist die Problematik bekannt. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann sagt zwar, dass Begleitläufer nicht in allen Para-Sportarten benötigt werden. Gleichwohl räumt er ein, dass es "Gegenstand der Sportförderung" sein müsse: "Ich glaube, wir werden das Problem lösen können." Die Frage ist nur: Wie schnell? Das Duo Klug/Härtl peilt in Peking 2022 eine Goldmedaille an. Die finanzielle Gleichstellung von Athletin und Begleitläufer könnte vieles vereinfachen.