Digitale Physiotherapie - eine Lösung in der Coronazeit

Im Homeoffice sind Videokonferenzen schnell zum Standard geworden, privat wird über den Bildschirm mit Oma, Opa, Tanten, Onkeln und Freunden der Kontakt gehalten. Auch viele Sportler nutzen Videos, um fit zu bleiben und holen sich Übungsanregungen aus dem Internet. Nur ein Video anzuschauen, ist recht eindimensional, es fehlt das Feedback.

Und genau hier setzt Jörg Mayer an. Er ist Physiotherapeut in München. Normalerweise kommen die Patienten in seine Praxis. Doch jetzt sitzt er allein in seinem Übungsraum, vor ihm steht sein Laptop, eine große Lampe setzt ihn ins rechte Licht.

Kommunikation über eine Therapie-Plattform

Über den Bildschirm sehen sich Therapeut und Patient Benedikt. Er leidet an den typischen Fehlbelastungen der vielen Arbeit am PC: Die linke Schulter schmerzt. Jörg will die Einschränkung lokalisieren, deshalb zeigt er Benedikt, was er machen soll: "Neige dann bitte deinen Kopf nach links, so, wie du es bei mir siehst und fass mit der Hand auf den Kopf und sag mir, wie es den Schmerz beeinflusst."

Während Benedikt die Übung macht, schaut Jörg konzentriert auf den Bildschirm. Die Videoqualität ist gut. Das Programm ist eine spezielle Plattform für Therapien und datenschutzkonform. Weiterer Vorteil: Der Physiotherapeut kann sich direkt Notizen machen und hat so alle Informationen zusammen. Benedikt beschreibt, was er fühlt: "Links entlastet es, der Schmerz verlagert sich nach rechts."

Verspannungen erfragen - Sehen statt ertasten

Aus seiner langjährigen Berufserfahrung weiß Jörg Mayer jetzt, was den Schmerz bei Benedikt auslöst. Für die Video-Behandlung muss er seine Aufmerksamkeit von seinem Tastsinn der Hände auf die Augen verlagern. Das ist schon eine große Umstellung in der Behandlung. Denn der manuelle Befund fällt weg. Normalerweise würde Jörg Mayer zum Beispiel ein Kniegelenk in die Hand nehmen, es leicht drehen und schauen, wie weit die Bewegung möglich ist. Das lässt sich nur zum Teil über die Ferne umsetzen. Was komplett fehlt: Die Gewebequalität fühlen, Spannungen ertasten. "Das geht auch nur teilweise über Abfragen", räumt der Physiotherapeut ein.

"Nur die manuelle Therapie fehlt"

Deshalb ist nicht jeder Fall – und auch nicht jeder Patient – gleich gut für eine Fern-Therapie über Video geeignet. Frisch operierte Patienten brauchen die manuelle Therapie, das lässt sich nur sehr eingeschränkt anbieten. Für Sportler wie Benedikt, der schon lange bei Jörg Mayer uns seinem Team in Behandlung ist, ist die Video-Therapie dagegen gut geeignet. Außerdem kennt der Sportler seinen Körper gut. Deshalb ist er froh, dass er die Therapie per Video fortgesetzt werden kann: "Ich sehe kaum Einschränkungen bei den Trainingsmaßnahmen, nur der therapeutische Eingriff, die manuelle Therapie, das fehlt."

Abhilfe durch Selbstmassage

Aber auch hier gibt es übergangsweise Abhilfe. Mit der Faszienrolle oder dem Duoball kann man sich selbst massieren. Das lässt sich unter professioneller Anleitung und Aufsicht ganz gut umsetzen. Therapeut Jörg macht die Übung vor, dazu muss er jetzt seinen Laptop auf den Boden stellen. Dann zeigt er Benedikt, wie er die Stelle findet und sich positionieren muss.