Dietmar Hamann: "Der FC Bayern hat viel Geld verbrannt"

Mit seiner aktuellen Formschwäche bezahlt der FC Bayern nun "den Preis für die hohe Belastung der letzten Monate", erklärte Didi Hamann nach der Niederlage gegen Eintracht Frankfurt. Der zweimalige deutsche Meister hätte sogar schon früher mit einem Einbruch seines ehemaligen Vereins gerechnet.

"Die Bayern haben ihren Willen verloren. Sie sind aktuell nicht in der Lage, 90 Minuten intensiven Fußball auf den Platz zu bringen". Dietmar Hamann.

Es könnte also noch einmal spannend werden in der Fußball-Bundesliga - zumindest spannender als die letzten Jahre. "Wir können uns wohl das erste Mal seit Jahren auf eine Meisterschaft freuen, die erst am letzten Spieltag entschieden wird", prognostizierte Hamann. Eintracht Frankfurt nannte der ehemalige Nationalspieler die "derzeit beste Mannschaft der Liga", doch auch RB Leipzig überrasche mit "Konstanz und Leistung". Das Duell gegen Leipzig steht dem FC Bayern noch bevor.

Im Hinblick auf das Champions-League-Achtelfinalhinspiel bei Lazio Rom sieht Hamann den FC Bayern zwar trotzdem noch als Favorit, vor allem die Abehr dürfe den Gastgeber aber auf keinen Fall unterschätzen.

Sommer-Transfers umsonst?

Das Hauptproblem in seinen Augen: Die fehlende Breite im Kader. "Der Trainer versucht mit dreizehn, vierzehn Spielern durchzukommen, das kann nicht funktionieren", analysierte Hamann. Vor allem Spieler wie Marc Roca oder Douglas Costa, die im Sommer zum Rekordmeister gewechselt haben, spielen in der Planung von Hansi Flick derzeit "keine Rolle". Doch warum hat Cheftrainer Flick kein Vertrauen in sein Personal? Hamann sieht den Grund im fehlenden Vetorecht des Trainers bei Transfers. "Das ist kein Zustand. Hier müssen sich Sportvorstand und Trainer annähern und Kompetenzen und Entscheidungsrechte aufteilen", forderte der Vize-Weltmeister von 2002. Der FC Bayern habe zwar sechs Titel geholt - aber auch "viel Geld verbrannt".