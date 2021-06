Dieter Eckstein: Bei Eriksen-Kollaps kamen die Erinnerungen hoch

Karriere-Stationen

Eckstein gehörte zu den besten Angreifern der Bundesliga. Der pfeilschnelle Flügelflitzer brachte die Fähigkeiten mit, die einen Klasse-Stürmer auszeichnen: Er war dribbel- und schussstark, technisch versiert und suchte den geraden Weg zum Tor.

Von seinem Heimklub Kehler FV wechselte Eckstein 1983 zum 1. FC Nürnberg. Mit den Amateuren stieg er in die Bayernliga auf. Mit dem Club gelang ihm 1985 der Aufstieg in die Bundesliga. Dort lief er nicht nur für den FCN, sondern auch für Eintracht Frankfurt und den FC Schalke 04 auf. Von 1995 bis 1998 spielte Eckstein in England für West Ham United, in der 2. Fußball-Bundesliga für den SV Waldhof Mannheim, den FC Winterthur in der Schweiz und den FC Augsburg in der Regionalliga Süd. Beim SG Post/Süd Regensburg beendete Eckstein seine Karriere.

Als Nationalspieler war er von 1986 bis 1988 siebenmal im Einsatz. Danach begann er eine Karriere als Trainer. Heute lebt Eckstein in Waging am See.