Diego Maradona wird 60 - zwischen Genialität und Tragik

Maradonas Hintern im Internet - Streit mit der Familie

Für Schlagzeilen sorgt Argentiniens Ikone nur noch jenseits des Platzes. Zuletzt im Juni, als ein frisches Internetvideo aufgetaucht ist: Maradona tanzt mit einer Frau, langsam, behäbig - und lässt plötzlich die Hosen runter und präsentiert sein Gesäß.

"Für euch ist es Maradona, für mich ist es ein Video von meinem alten Vater ... Für mich ist es, Wunden wieder zu öffnen. Es ist enorm traurig, das zu sehen", kommentierte Tochter Giannina das Video in den sozialen Netzwerken.

Das Verhältnis zu ihr, Schwester Dalma und deren Mutter und Ex-Managerin Claudia Villafane ist seit dem vergangenen Jahr zerrüttet. Das Trio sorgte sich öffentlich um Maradonas Gesundheit, er werde von falschen Freunden, darunter Ex-Freundin Rocío Oliva, ausgenutzt.

Der Gescholtene konterte und kündigte an, dass er seine Töchter enterben wolle. Diego Armando Maradona Franco ist mit 60 Jahren näher am Wahnsinn als am Genie.