Die Würzburger Kickers und ihr neuer Trainer Marco Antwerpen

Der neue Trainer der Würzburger Kickers Marco Antwerpen hat mittlerweile schon erste Trainingseinheiten in Würzburg geleitet. Heute wurde er als neuer Trainer der Würzburger Kickers vorgestellt. In einer Pressekonferenz hieß es, dass der Kader der Würzburger Kickers noch verstärkt werden soll. "Es besteht in jedem Mannschaftsteil noch Bedarf", so Antwerpen. Langfristig gesehen gehe es darum, die Mannschaft weiterzuentwickeln. Klares Ziel: der Klassenerhalt.

"Es ist wichtig, dass die Spieler Lust auf diese 2. Bundesliga haben." Marco Antwerpen, neuer Trainer der Würzburger Kickers

Antwerpen war zuvor bei Eintracht Braunschweig und war mit dem Verein in der vergangenen Saison in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Zur Zusammenarbeit mit Felix Magath, der beim Hauptsponsor für die Entwicklung der Würzburger Kickers zuständig ist, sagte Marco Antwerpen: "Jemanden wie Felix Magath im Hintergrund zu haben, ist für mich als Trainer sehr gut."

Trennung von Schiele sorgt bei Fans für Unmut

Zur Vereinsführung und dem überraschenden Rauswurf von Schiele gab es keine Äußerung. Die Trennung des Vereins von Michael Schiele sorgte unter den Fans größtenteils für Unmut: In sozialen Medien finden sich unter dem #wirwollenschiele zahlreiche Kommentare und Forderungen, dass Schiele hätte bleiben sollen. Eine wirkliche Überraschung ist der Trainerwechsel aber nicht. Bereits in der vergangenen Saison war eine Vertragsverlängerung für Schiele lange Zeit offen geblieben.

Schiele wegen sportlicher Entwicklung rausgeworfen

Magath hatte als eine seiner ersten Aktionen in seiner neuen Zuständigkeit beim Hauptsponsor die Vertragsverhandlungen mit Michael Schiele auf Eis gelegt. Erst nach dem überraschenden Aufstieg stand fest, dass Schiele eine Vertragsverlängerung um ein Jahr bekommt. Gestern hatte der Verein bekannt gegeben, dass der Vertrag mit Michael Schiele ausgesetzt wurde – aufgrund der sportlichen Entwicklung der letzten Wochen. Die Würzburger Kickers sind mit zwei Niederlagen in die neue Saison der 2. Fußball Bundesliga gestartet. Auch im Rennen um den DFB-Pokal ist der Verein bereits ausgeschieden, nachdem er gegen Hannover 96 verloren hat.