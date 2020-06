Die Würzburger Kickers sammeln "Big Points" im Aufstiegsrennen

Würzburg klettert auf Tabellenplatz zwei

An der Spitze der Liga brachte der 36. Spieltag keine Veränderung: Tabellenführer bleibt der FC Bayern München II (2:1 in Zwickau, 64 Punkte) ). Allerdings zogen die Würzburger Kickers (63) an Eintracht Braunschweig (2:3 in Zwickau, 61) vorbei. Tabellenführer FC Bayern II ist nicht aufstiegsberechtigt, deshalb würden die Kickers und Braunschweig derzeit direkt aufsteigen.

Der viertplatzierte FC Ingolstadt könnte mit einem Sieg in Meppen am Sonntag maximal bis auf drei Punkte an Würzburg herankommen. Der MSV Duisburg auf Platz fünf (2:2 gegen den Halleschen FC) hat bereits fünf Punkte Rückstand auf die Kickers. Sechs Punkte sind noch zu vergeben.