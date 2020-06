vor 14 Minuten

Die Würzburger Kickers gewinnen beim TSV 1860 München

Die Würzburger Kickers haben das Oberbayern-Unterfranken-Duell am 30. Spieltag der 3. Liga für sich entschieden. Die Kickers siegten 2:1 bei den Münchner Löwen und zogen in der Tabelle am Rivalen vorbei.