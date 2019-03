DFB-Team: Die Wortführer sind raus - wer übernimmt?

Neue Offensiv-Hoffnungen

Auf dem Weg zur EM 2020 und zurück in die Weltspitze soll es jetzt eine neue Generation um Julian Brandt, Leroy Sané, Kai Havertz und Timo Werner richten. "2019 ist für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft das Jahr des Neubeginns", erklärte Löw. Für die Innenverteidigung, die nicht nur im gewonnenen WM-Finale 2014 in Rio de Janeiro Hummels und Boateng gebildet hatten, ist jetzt der Münchner Teamkollege Niklas Süle erste Wahl. Antonio Rüdiger, Thilo Kehrer, Matthias Ginter und Jonathan Tah sind aussichtsreiche Kandidaten für diese Position. Für Müller (29) hatte bei Löw zuletzt schon Bayern-Kollege Serge Gnabry (23) gespielt. Der Münchner gehört wie Manchester-City-Jungstar Sané, die Leverkusener Brandt und Kai Havertz sowie der Leipziger Werner zu den neuen Offensiv-Hoffnungen im DFB-Team.

Erste Bewährungsprobe gegen Serbien

Das erste Länderspiel des Jahres gibt es am 20. März in Wolfsburg gegen Serbien. Die EM-Ausscheidungsrunde beginnt am 24. März mit dem brisanten Duell in Amsterdam gegen die Niederlande. Weitere Kontrahenten sind Nordirland, Weißrussland und Estland. Große Gefahr scheint es nicht zu geben, zumal sich der Gruppensieger und der Zweite für die paneuropäische EM im Sommer 2020 qualifizieren, die auch teilweise in München ausgetragen wird. Doch die misslungene WM und der Nations-League-Abstieg sind Warnung genug.