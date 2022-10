Die WM in Katar ist eine Herausforderung für DFB-Koch Schmaus

Auch wenn beim Fußball letztendlich noch immer die Weisheit von Alfred Preißler gilt: "Entscheidend is' auf'm Platz" - die Bedeutung von allem, was sich neben dem Rasen abspielt, hat in den vergangen Jahren extrem zugenommen. Dazu gehört auch die richtige Ernährung. Es ist also nicht übertrieben zu sagen, dass Anton Schmaus einen großen Anteil am Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft haben wird.

Der gebürtige Regener, der in Regensburg mehrere Restaurants betreibt, ist seit 2017 der Chefkoch der DFB-Elf. Er sorgt dafür, dass sich die Nahrung der Profis nach dem Spiel deutlich von dem unterscheidet, was Hobby-Kicker in Vereinsgaststätten gerne bestellen - auch wenn der Niederbayer durchaus die Vorzüge der deftigen Küche zu schätzen weiß: "Mein Lieblingsgericht von zuhause ist der Schweinebraten mit Kartoffelknödeln", sagt Schmaus im Instagram-Live-Gespräch mit BR24 Sport.

Thomas Müller achtet auf vegane Ernährung

Doch auf diese Spezialität werden die bayerischen Nationalspieler wohl während der WM verzichten müssen. Selbst wenn Schmaus dieses Gericht auf den Tisch stellen würde, es wäre fraglich, ob die Fußballer darüber allzu begeistert wären. "Es gibt Spieler, die setzen sich sehr dezidiert mit Ernährung aus. Ich kann nicht bewerten, ob Thomas Müller ein Gourmet ist, aber er ist jemand, der sich sehr intensiv mit Ernährung beschäftigt", so Schmaus.

Das bedeutet auch, dass Schmaus auf die Bedürfnisse der Spieler eingehen und ein vielseitiges Essensangebot anbieten muss. "Die Auswahl ist extrem breit, angefangen beim Salatbuffet mit verschiedenen Optionen, dann die warmen Gerichte, die Pasta-Station, Fleisch, Fisch, ein veganes Gericht gibt es immer, viele Kartoffeln. Thomas Müller sagt, er ernährt sich viel bewusster als noch vor ein paar Jahren und streut vegane Tage ein."