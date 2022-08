Die Weltcup-Starterinnen von morgen zu Gast in Bischofsgrün

Am Wochenende wird die Ochsenkopf-Schanzenarena Austragungsort des Internationalen Alpencups der Damen. Der Wettbewerb besteht aus zwei Teilen: Skisprung und Skirollern. Erwartet werden Teilnehmerinnen aus Alpenländern sowie aus Tschechien und Slowenien.

"Women Alpencup Tour 2022" endet im Fichtelgebirge

Die drei Sprungschanzen am Ochsenkopf sind mit Matten belegt und somit sommertauglich. Unter den Teilnehmerinnen seien auch viele Juniorinnen, die das erste Mal bei solch einem Wettbewerb antreten würden, heißt es in einer Mitteilung vom Veranstalter Skiclub Bischofsgrün. Es dürfe davon ausgegangen werden, dass man in Bischofsgrün auch die eine oder andere Weltcup-Starterin der nächsten Jahre sehe.

Die Skisprungwettbewerbe in Bischofsgrün beginnen am Freitag um 13 Uhr und am Samstag um 10.30 Uhr in der Ochsenkopf-Schanzenarena. Der Skirollerlauf – das ist Langlauf im Sommer auf Rollen – startet am Freitag um 19 Uhr auf der Skirollerbahn in Fichtelberg/Neubau. Der zweitägige Wettkampf bildet den Abschluss der "Women Alpencup Tour 2022", die am vergangenen Wochenende in Klingenthal gestartet war. Die Veranstaltungen in Bischofsgrün und Neubau sind für die Zuschauer an allen Tagen kostenfrei.