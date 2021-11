Die wahre Auszeichnung für Lewandowski ist die Ewigkeit

Fast 50 Jahre lang stand er da: Unangetastet, unerreichbar, wirkte sogar irreal, je weiter man sich zeitlich von ihm entfernte - 40 Tore in einer Saison. Nicht nur in Deutschland war der Torrekord von Gerd Müller legendär. In ganz Europa, ja der ganzen Fußballwelt, kennen ein halbes Jahrhundert bis heute Fans diesen Stürmer: El Bomber, il bomber, the bomber.

Und dann kam Robert Lewandowski und beraubte uns einer Gewissheit, die wir immer mit uns herumgetragen haben: Der Torrekord von Gerd Müller ist nicht zu brechen. 41 Tore schoss Lewandowski in nur 29 Bundesligaspielen und stellte in der vergangen Bundesliga-Saison einen neuen Monolithen in die Geschichtsbücher des Fußballs.

Messi hat zu Unrecht gewonnen

Und doch ging Lewandowski am vergangenen Montag beim Ballon d'Or leer aus. Zu Unrecht. Lionel Messi gewann zum siebten Mal in seiner Karriere die Trophäe. Der wahrscheinlich beste Spieler aller Zeiten kerbte auch mit dieser Auszeichnung seinen Status ein wenig tiefer in die Geschichtsbücher. Doch dieser eine Preis hätte Lewandowski gehört.

Denn Messi musste für den Ballon d'Or 2021 nichts Unglaubliches vollbringen. Es reichte eine sehr gute Leistung. Messi gewann die Copa America mit Argentinien, spielte ein tolles Turnier; und auch auf Vereinsebene war seine Saison gut. 30 Tore in 35 Spielen in der spanischen Liga dazu 10 Vorlagen. Messi war wie immer der Dreh- und Angelpunkt des FC Barcelona.

Messi hat die größere Vergangenheit und Follower-Zahl

Ob das eine Auszeichnung verdient, ist allerdings Ermessens Sache. Denn das Spiel des FC Barcelona - früher aufregend, eindrucksvoll, unbezwingbar - war in der vergangenen Spielzeit oft ein wenig dröge und sicherlich nicht erfolgreich. Platz drei, uninspirierter Fußball und ein Lionel Messi, der sich häufig teilnahmslos über den Platz schleppte. Nicht lauernd wie sonst, sondern tatsächlich lustlos. Messi wirkte im vergangenen Jahr vielleicht zum ersten Mal menschlich.

Doch was Lewandowski im vergangenen Jahr geleistet hat, ist einzigartig. Kein Spieler hatte so einen Einfluss auf seine Mannschaft wie er. In einem Weltklasse-Team war er der Spieler, der alles überragte. Das Einzige, was Messi dem polnischen Stürmer in dieser Saison voraus hatte, war seine Vergangenheit und das 13-fache an Followern auf Instagram.

Messi zeigt Größe

Der Ballon d'Or wurde über die Jahre immer mehr von einem sportlich ernst zu nehmenden Preis zu einer Gala-Veranstaltung der High Society. Wer trägt welchen Anzug? Reist Ronaldo diesmal wieder nicht an? Sieht man die Enttäuschung in Lewandowskis Augen, wenn die Ergebnisse bekannt gegeben werden? Tolles Entertainment.

Wie gut, dass Messi seine Größe zeigte und an France Footbal, den Veranstalter, appellierte, Lewandowski zumindest den Ballon d'Or für das vergangene Jahr zu geben, als der Preis wegen der Corona-Pandemie nicht vergeben wurde und Lewandowski eine ähnlich großartige Saison spielte.

Stürmer-Preis für Lewandowski allenfalls ein Trostpreis

Dass Lewandowski trotzdem zum besten Torjäger gewählt wurde und seine Rede halten musste, dürfte sich anfühlen, wie für uns Normalsterbliche damals der schmachvolle Gang, um die Medaille für den siebten Platz beim Jugend-Hallenturnier abzuholen. "Wir bedanken uns bei den fairen Gegnern und bei dem Veranstalter für ein gelungenes Event."

Wie gut, dass der Torrekord von Lewandowski einer für die Ewigkeit ist und Fußballfans wohl in 50 Jahren noch ungläubig den Kopf schütteln werden ob dieser 41 Tore in 29 Spielen. Und das ist doch wichtiger als jeder Goldene Ball.