Die ungewisse Zukunft der Löwen: Aufstieg, Trainer und Stadion

Wo geht es hin mit dem TSV 1860 München? Nur zwei Spieltage vor Saisonende haben die Sechziger noch Chancen, den Relegationsrang zu erreichen und so die 3. Liga zu verlassen. Die Rückkehr in die zweite Liga, das ist ein Traum, den viele an der Grünwalderstraße mit sich tragen, seit ihr Verein am 21. Mai 2017 ihr bislang letztes Spiel in Deutschlands zweithöchster Spielklasse bestritten hat. Eine 1:2-Niederlage gegen Sandhausen war das. Ivica Olic wurde damals für Sascha Mölders eingewechselt.

Und weil die Löwen eben die Löwen sind, hören die Träume bei vielen Fans dort nicht auf, schweifen ein wenig weiter, wollen dort anknüpfen, wo am 22. Mai 2004 Schluss war: in der Bundesliga. Doch genau dort kollidieren zwei Sehnsüchte der Löwenfans - und auch der Verantwortlichen. Denn ihre wiedergefundene Heimat, das Grünwalderstadion, will keiner verlassen.

Erste Liga oder Grünwalder?

Doch genau das könnte passieren, wenn der ganz große Wurf gelingt. Der Münchener Stadtrat hat kürzlich den Umbau des Grünwalder Stadions einstimmig beschlossen: 77 Millionen Euro. Dafür gibt es 3.000 Plätze mehr und ein rundum überdachtes Stadion. Die Crux dabei: Das Stadion würde die Anforderungen für den Spielbetrieb in der zweiten Liga erfüllen - für die höchste Spielklasse würde es allerdings nicht reichen.

Ein Grund, warum Löwenfan Steffen Leibnitz die Umbau-Pläne ablehnt: "Wenn man auf längere Sicht denkt: Zweitligatauglich ja, erstligatauglich wäre es nicht. Dafür zum einen sehr, sehr viel Geld ausgeben und zum zweiten: Jeder weiß, dass ein Stadion auch einen Charakter hat: Nicht so viel Schickimicki. Wenn dann alles überdacht ist, verliert es einiges an Atmosphäre, die die Löwenfans ausmacht."

1860 München ändert Meinung und Tonfall

Auch der Verein hatte im März noch ähnlich auf die Pläne reagiert. Als allerdings klar wurde, dass es diese Variante geben würde - oder vielleicht gar keinen Umbau, änderten die Verantwortlichen Meinung und Tonfall. So ließ er nach der Abstimmung verlauten: "Wir freuen uns über die Entscheidung und sind dem Stadtrat und allen Fraktionen dankbar. Die eigentliche Arbeit geht aber jetzt erst los, um zu guten Lösungen für alle Seiten zu kommen. Für uns ist das vor allem die eminent wichtige Wirtschaftlichkeit in der Zukunft und vor allem bereits im hier und heute."

Wie genau diese Lösungen aussehen werden steht noch in den Sternen. Ebenso wie die Frage, wann es denn tatsächlich einmal zu dem aufstiegsbedingten Zwangsauszug des TSV 1860 München kommen könnte. Denn wie sich der Klub künftig sportlich ausrichtet, das würde auch Trainer Michael Köllner gerne wissen. Zuletzt gab es Gerüchte über einen Wechsel des Trainers.

Köllner: Ein Bekenntnis zu 1860 bleibt aus

Gerüchte über Verhandlungen wies Köllner zwar zurück, doch ob er auch im kommenden Jahr an der Seitenlinie des Grünwalder Stadions zu finden sein wird, ist trotzdem nicht sicher. Der 52-Jährige knüpft seinen Verbleib nämlich an Bedingungen: "Wo wollen wir morgen als Sechzig München sein? Wo wollen wir nächstes Jahr sein? Es kann nicht sein, dass wir sagen: 'Wir treten auf der Stelle.' Da geht es nicht nur um die Liga, sondern auch darum, wie wir uns als Verein entwickeln. Werden wir professioneller? Das Thema beschäftigt mich. Der Verein trifft am Ende seine Entscheidung, jeder trifft seine Entscheidung - und dann ist es so", sagte Köllner dem Bayerischen Rundfunk und ließ etwas kryptisch durchscheinen, dass er mit dem Status quo nicht zufrieden ist.

Sportchef Günther Gorenzel scheinen diese Worte keine Schweißtropfen auf die Stirn zu treiben. "Michael hat noch ein Jahr Vertrag – wir planen Tag für Tag akribisch die neue Spielzeit. Ich habe nullkommanull den Eindruck, dass er Abwanderungsgedanken hegt", sagte Gorenzel vergangene Woche. Das beste Argument für einen Verbleib könnte die Mannschaft selbst liefern - nach einem Aufstieg in Liga zwei würde es Köllner wohl noch deutlich schwerer fallen, das Stadion an der Grünwalder Straße zu verlassen - wie auch immer es dann aussehen wird.