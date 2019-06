Die Surf-Days 2019 beginnen in München

In je 30-minütigen Slots teilen sich maximal vier Surfer die mobile Welle der "Surf-Days". So kommt garantiert jeder in den Genuss seiner perfekten Welle – bei Bedarf unter professioneller Anleitung eines erfahrenen Coaches. Kurzentschlossene können je nach Verfügbarkeit auch direkt vor Ort ihren Ritt auf der Welle wagen. Board und falls nötig ein wärmender Neoprenanzug werden auf Wunsch gestellt, Handtuch und Badebekleidung sollten mitgebracht werden.

Die perfekte Welle genießen

Tickets für die einzelnen Stationen der "Surf-Days 2019" können online auf www.surf-days.com/shop/ gebucht werden. Die Kosten betragen 15 Euro pro Person.

"Surfen und Wellenreiten sind unsere große Leidenschaft. Mit den 'Surf-Days' bringen wir den Spaß am Sport und seinen Lifestyle bewusst dahin, wo Sommer, Sonne und Strand normalerweise weit weg sind – auf Messen, in Einkaufszentren und Innenstädte", freut sich Thilo Trefz, Brand Guides-Geschäftsführer und Erfinder der "Surf-Days".

Die Stationen der "Surf-Days" Serie 2019 (Änderungen vorbehalten)

25.05. – 02.06.: Wächtersbach, Messe Wächtersbach 2019

06. – 15.06.: München, Olympia-Einkaufszentrum

01. – 07.07.: Wien, Hauptbahnhof

12. – 20.07.: Berlin, Spandau Arcaden • 25.07. – 03.08.: Berlin, A10 Center Wildau • 29.08. – 06.09.: Neu-Ulm, Glacis-Galerie

21. – 29.09.: Friedrichshafen, INTERBOOT 2019

Weitere Informationen zur Aktion finden Sie auf: www.surf-days.com/bretter-für-die-welt