Die "Streif" ruft: DSV-Bundestrainer fordert Rennen "am Limit"

Zuletzt lief es nicht so richtig bei den Speedfahrern des Deutschen Skiverbandes (DSV). Von den Top-Ergebnissen und -Fahrern waren sie zuletzt immer ein ganzes Stück entfernt. In Wengen hieß das beste Ergebnis in der Abfahrt Platz 16 (Romed Baumann, +2.00 Sekunden), Platz 23 (Andreas Sander, +2,30) im Super G. In Bormio ging es zuvor ebenfalls nicht über Platz 16 im Super G (Josef Ferstl, +2,75) und Platz 18 in der Abfahrt (Baumann, +3,22) hinaus.

Um das letzte Top-Ten-Ergebnis zu finden, muss man mittlerweile über einen Monat zurückgehen. In Gröden war Josef Ferstl ganz nah dran am Sieg. 0,28 Sekunden trennten ihn vom siegreichen Vincent Kriechmayr. Am Ende stand Rang sechs. Nun stehen in Kitzbühel am Freitag und Samstag gleich zwei Abfahrten auf der legendären Streif an und dort soll es besser laufen.

Bundestrainer Schwaiger: "Haben definitiv andere Ansprüche"

Herren-Bundestrainer Christian Schwaiger erhofft sich bei den berühmten Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel eine Leistungssteigerung. "Wir müssen wieder den Drive hinkriegen, den wir in Nordamerika hatten", sagte der 54-Jährige der Deutschen Presse-Agentur und verwies auf die ordentlichen Ergebnisse zum Saisonauftakt in Lake Louise und Beaver Creek. "Wir müssen technisch sauberer fahren und uns wieder mehr am Limit bewegen. Wir haben definitiv andere Ansprüche als 15., 20. oder 30. zu werden", betonte Schwaiger.

Schwaiger: Dreßen "braucht Selbstvertrauen"

Das Comeback von Thomas Dreßen am vergangenen Wochenende stimmte den Trainer derweil zuversichtlich. Auch wenn es in der Abfahrt in Wengen letztlich nur zu Platz 23 reichte, sei es ein "wichtiges und positives Rennen" für Dreßen gewesen. "Man hat gesehen, dass er sich in den schnellen, technischen Passagen noch nicht so viel zutraut. Er braucht einfach Selbstvertrauen. Er muss sich aktuell von Rennen zu Rennen Dinge erarbeiten, die früher selbstverständlich waren", sagte Schwaiger über den Streif-Sieger von 2018. "Aber das ist nach einer so langen Rennpause auch normal. Er ist auf einem guten Weg."