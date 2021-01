Die SpVgg Greuther Fürth bleibt im Aufstiegsrennen

Die SpVgg Greuther Fürth klettert vorübergehend zurück auf den Aufstiegs-Relegationsplatz der 2. Fußball-Bundesliga. Fürth siegte nach drei Spielen in Serie ohne Dreier beim VfL Osnabrück verdient mit 1:0 (1:0).

Der ehemalige Münchner und Stuttgarter Julian Green (38.) traf mit seinem sechsten Saisontor für die "Kleeblätter" in Osnabrück. Für die Niedersachsen war es bereits die sechste Heimniederlage in Folge und die vierte Pleite in Serie.