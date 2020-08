Die Springreiter-Elite zu Gast in München-Riem

Beim Springreitturnier in München-Riem findet die erste Drei-Sterne-Prüfung seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie statt. Daneben geht es um die Qualifikation für das Bundes- und das Bayernchampionat. Daher findet man auf der Teilnehmerliste große Namen. Neben Weltmeisterin Blum sind auch Olympiasieger Michael Jung und Hans-Dieter Dreher am Start. Blum reitet in München nicht ihre Erfolgsstute "Alice", sondern ist auf dem zehnjährigen Wallach "Cool Hill" unterwegs, der sich noch in der Ausbildung befindet.

Umfangreiche Hygienemaßnahmen

Natürlich ist die Veranstaltung nur dank umfassender Hygienemaßnahmen möglich. So sind keine Zuschauer auf dem Gelände zugelassen und nur Boxen zum Einstellen der Pferde für wirklich weit angereiste Teilnehmer verfügbar. Alle Teilnehmer aus der Umgebung müssen am Abend nach Hause fahren.

Außerdem können die Pferde die Vorbereitungsplätze nur über ein Einbahnstraßensystem erreichen und die Abreiteplätze dürfen nur von maximal sieben Teilnehmern gleichzeitig genutzt werden. Bei der Parcours-Besichtigung herrscht Maskenpflicht. Nur geritten wird ohne den Gesichtsschutz.