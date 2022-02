Die Siegerehrungen der Biathlon- und Langlauf-Staffel

Katharina Hennig und Victoria Carl haben in einem packenden Finale völlig überraschend den Teamsprint-Wettbewerb gewonnen. Für die deutschen Langläuferinnen war es das zweite Edelmetall in Peking nach dem ebenfalls überraschenden Silber in der Staffel. Heute nahmen sie ihre Goldmedaille in Empfang.

Biathletinnen bekommen Bronzemedaille

Erstmals seit 2010 durften sie sich wieder über eine olympische Staffel-Medaille freuen. Startläuferin Vanessa Voigt (Rotterode), Vanessa Hinz (Schliersee), Franziska Preuß (Haag) und Denise Herrmann (Oberwiesenthal) holten Bronze hinter Schweden und Russland.

Bei der Oberbayerin Franziska Preuß kullerten die Freudentränen, nachdem sie nach ihren bislang unglücklichen Vorstellungen in Peking sogar die Sinnfrage gestellt hatte. Herrmann durfte sich in Peking schon über ihre zweite Medaille freuen, nachdem sie bereits überraschend Gold im Einzel geholt hatte.