Die Siegerehrungen der Alpinen Ski-WM im Livestream

Die Titelkämpfe in Frankreich sind in der zweiten Woche. Jetzt sind die Techniker gefragt. Mit Lena Dürr geht eine bayerische Top-Favoritin im Slalom an den Start. Auch Linus Straßer darf sich Hoffnungen auf Edelmetall machen. Im Riesenslalom könnte Alexander Schmid für eine Überraschung sorgen.

Ab Mittwoch, 15. Februar, überträgt BR24Sport die Siegerehrungen im Livestream!