Die Ringer-Bundesliga und ein Saisonstart mit Fragezeichen

Anfang Oktober soll die neue Saison der Ringer-Bundesliga starten. Eigentlich wollen auch die Johannis Grizzlys Nürnberg dabei sein. Derzeit ist aber Kontaktsport auf Wettkampfebene noch untersagt. Für die übrigen bayerischen Klubs BUrghausen, Kleinostheim und Hösbach könnte ein Ausweichen nach Hessen oder Österreich bei Heim-Wettkämpfen eine Option sein. Nicht so bei den Nürnbergern.

"Für uns ist das schlecht. Wir liegen geografisch in der Mitte von Bayern", sagt Teammanager Mario Besold: "Ich sehe da keine wirkliche Option. Die Tschechei oder Württemberg wären die nächsten Anlaufstation für uns." Zu weite Wege für den Verein, der in Coronazeiten ohnehin mit knappen Geldern kalkulieren muss. Ob der Verein also tatsächlich in der neuen Bundesligasaison starten kann, ist derzeit komplett offen.